Рейс Azur Air Анталья-Оренбург вынужденно сел в Самаре

25.10.19 12:16

© РИА Новости. Илья Питалев

25 октября. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Оренбург, совершил в ночь на пятницу вынужденную посадку в Самаре из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, рейс ZF-5696 приземлился в самарском международном аэропорту "Курумоч" в 23:30.

"На борту находилось 215 человек. 93 пассажира размещены в гостинице, часть пассажиров приняли решение добраться до Оренбурга с использованием иного вида транспорта", - говорится в пресс-релизе.

Самолет до сих пор находится в "Курумоче" в ожидании вылета, уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта Оренбурга.