|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.10.19 12:28
Антитеррористическая защищенность объектов ТЭК в Сибири недостаточная - Патрушев
"Возросло количество объектов ТЭК, антитеррористическая защищенность которых полностью соответствует предъявляемым требованиям. Однако их доля в общем количестве расположенных в округе количества объектов ТЭК пока остаётся невысокой", - сказал Патрушев на совещании с главами регионов Сибирского федерального округа.
По его словам, худшая ситуация сложилась в Кемеровской области, где 36 из 47 проверенных объектов не соответствовали предъявляемым требованиям.
Патрушев напомнил, что правоохранительные органы в 2019 году не допустили четыре преступления террористической направленности в Сибирском федеральном округе.
"В результате скоординированной работы спецслужб, правоохранительных органов и антитеррористических актов, предотвращено четыре преступления террористической направленности", - сказал секретарь СБ РФ.
По его словам, принятые меры "позволили улучшить ситуацию с категорированием объектов. К настоящему времени в округе категорированы 96% критически важных объектов и 90% мест массового пребывания людей".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket