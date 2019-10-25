Антитеррористическая защищенность объектов ТЭК в Сибири недостаточная - Патрушев

25.10.19 12:28

© РИА Новости. Михаил Фомичев

25 октября. Interfax-Russia.ru - Доля объектов топливно-энергетического комплекса, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности в Сибирском федеральном округе, остается невысокой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Возросло количество объектов ТЭК, антитеррористическая защищенность которых полностью соответствует предъявляемым требованиям. Однако их доля в общем количестве расположенных в округе количества объектов ТЭК пока остаётся невысокой", - сказал Патрушев на совещании с главами регионов Сибирского федерального округа.

По его словам, худшая ситуация сложилась в Кемеровской области, где 36 из 47 проверенных объектов не соответствовали предъявляемым требованиям.

Патрушев напомнил, что правоохранительные органы в 2019 году не допустили четыре преступления террористической направленности в Сибирском федеральном округе.

"В результате скоординированной работы спецслужб, правоохранительных органов и антитеррористических актов, предотвращено четыре преступления террористической направленности", - сказал секретарь СБ РФ.

По его словам, принятые меры "позволили улучшить ситуацию с категорированием объектов. К настоящему времени в округе категорированы 96% критически важных объектов и 90% мест массового пребывания людей".