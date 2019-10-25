Граждане могут получить право продажи ипотечного жилья без торгов

25.10.19 12:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 октября. Interfax-Russia.ru - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ в пятницу предложила законодательно закрепить право граждан на самостоятельную реализацию заложенного недвижимого имущества, без проведения торгов и исполнительских сборов.

"Мы очень детально этот механизм прорабатывали с Банком России, чтобы найти вот тот инструмент, который бы гарантировал и права банка, но и дал новые возможности человеку. Дать возможность самостоятельной реализации жилья в течение определенного периода времени по стоимости не ниже той, которая составляет оставшуюся сумму долга, и стоимости приобретения жилья, что дает возможность человеку найти на рынке покупателя по цене, которая компенсирует и его затраты предыдущие, и обеспечит выплату банку, а самое главное освободит еще и от дополнительных выплат за проведение торгов", - сказала вице-спикер.

Она отметила, что сейчас механизм реализации жилья в том случае, если человек отказывается от дальнейшего ипотечного договора, выглядит для гражданина очень невыгодно и очень обременительно. "Во-первых, это имущество реализуется на торгах, и оплачиваются еще дополнительно услуги в высоком проценте. Стоимость реализации имущества значительно ниже, и человек фактически теряет все те средства, которые раньше выплачивал по договору займа", - напомнила Яровая.

Если гражданин воспользовался правом продажи ипотечного жилья без проведения торгов, но не смог его реализовать, то будет действовать типовая общая процедура, которая действует сейчас.

"Таким образом, мы выходим на качественно новый подход в том, чтобы человек, оказавшись в сложной жизненной ситуации, был максимально защищен в своих правах и гарантиях на получение стоимости имущества, которое он приобретал в полном формате, на компенсацию своих потерь и на выполнение долговых обязательств перед банком", - отметила Яровая.

Среди предложений, озвученных вице-спикером, также запрет для коллекторов на передачу по агентским договорам долговых обязательств граждан.