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25.10.19 12:42

Мэром Пензы избран первый зампредседателя регионального правительства Лузгин

Фото с сайта администрации г. Пензы
25 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты думы Пензы на заседании в пятницу избрали главой администрации города первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Лузгина, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе гордуме.

"В голосовании приняли участие 34 депутата, за Лузгина проголосовали 20 из них", - сообщил собеседник агентства.

Депутат Заксобрания Георгий Камнев, набрал 12 голосов. Еще один претендент, глава администрации Малосердобинского района Пензенской области Иван Кирюхин, - один голос. За заместителя главы администрации Пензы Денис Леонтьев не проголосовал никто.

Также один бюллетень был признан недействительным.

Ранее сообщалось, что 20 сентября депутаты думы Пензы приняли досрочную отставку главы администрации города Виктора Кувайцева. Он занимал пост сити-менеджера с декабря 2015 года и покинул пост в связи с избранием депутатом гордумы от партии "Единая Россия".

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