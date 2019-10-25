Маткапитал для многодетных семей в Тульской области увеличится до 150 тыс. рублей

25.10.19 12:46

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 октября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области с января 2020 года размер регионального материнского капитала для многодетных семей будет увеличен более чем вдвое, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра труда и соцзащиты Андрея Филиппова.

"В проекте бюджета на следующий год предусмотрено увеличение регионального материнского капитала с 65 тыс. рублей до 150 тыс. рублей на третьего и последующего ребенка, рожденного с 1 января 2020 года", - приводится в сообщении слова Филиппова.

Кроме того, по словам министра, на будущий год предусмотрено 332 млн рублей на единовременные денежные выплаты на приобретение жилья малоимущим многодетным семьям. По сравнению с 2019 годом объем средств вырос в два раза.

По данным облправительства, с 2013 по 2015 годы в регионе существенно выросла рождаемость. Но затем Тульская область снова столкнулась с проблемой снижения этого показателя. В 2018 году в области родилось на тысячу детей меньше, чем в 2017 году. Одна из главных причин - демографическая яма 90-х годов.

В то же время по сравнению с 2012 годом количество многодетных семей в регионе увеличилось вдвое.