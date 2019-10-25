Спикер гордумы Волгограда досрочно сложил полномочия

25.10.19 12:54

© РИА Новости. Алексей Дружинин

25 октября. Interfax-Russia.ru - Спикер Волгоградской городской думы Андрей Косолапов в пятницу сложил свои полномочия, сообщает пресс-служба гордумы.

"На только что завершившемся заседании Волгоградской городской Думы депутаты удовлетворили заявление Андрея Косолапова о досрочном сложении полномочий депутата и председателя Волгоградской городской Думы по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности спикера будет первый заместитель Владлен Колесников.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в администрации Волгоградской области, не исключено, что сложение полномочий спикера гордумы связано с ожидаемыми назначениями в администрации региона.

"Сегодня должны быть назначены еще два заместителя губернатора региона, которые будут курировать сферы ЖКХ и культуры. Не исключено, что одну из этих должностей займет Косолапов", - сказал собеседник агентства.

Андрей Косолапов родился 21 декабря 1971 года. С июля 2014 года по сентябрь 2018 года занимал пост главы Волгограда. В сентябре 2018 года был избран депутатом Волгоградской городской думы и назначено на должность председателя.