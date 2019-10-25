Рынки Ростовской области в срок до 2030г должны перейти в капитальные строения

25.10.19 13:05

© РИА Новости. Александр Поляков

25 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональное законодательство, дающие розничным продовольственным рынкам отсрочку перехода в капитальные строения до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Это естественный шаг в последовательной работе по смягчению законодательства в отношении продовольственных розничных рынков. И органы власти используют любую предусмотренную законом возможность, чтобы на территории Ростовской области сохранить этот особенный и традиционный для донского региона формат торговли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единственным населенным пунктом, который не попадает под действие новых поправок в законодательство, является Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что парламентарии Ростовской области намерены внести поправки в региональное законодательство, которые позволят на 10 лет продлить сроки перехода розничных рынков к установленным на федеральном уровне стандартам работы. В первую очередь это касалось требований, которые предполагают, что с 1 января 2020 года все рынки должны работать в капитальных строениях.

Кроме того, Законодательное собрание Ростовской области уже предприняло ряд мер, чтобы донести свою позицию по данному вопросу до федеральных властей и обратить их внимание на сложившуюся ситуацию. В настоящее время на федеральном уровне подготовлен соответствующий пакет законопроектов, однако парламентарии Ростовской области опасаются, что поправки в закон могут не успеть принять в текущем году.