Еще один участник перестрелки в Ростовской области задержан в Чечне

25.10.19 13:07

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

25 октября. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Чечне задержали второго подозреваемого по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской республике.

"В Грозном установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек. Мужчина зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области и находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

В минувший вторник на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двое госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, они находятся в реанимации. Полиция задержала одного из предполагаемых участников перестрелки.

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).