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25.10.19 13:09

Представители The Times, The Telegraph и The Nation не явились на суд с Дерипаской

© РИА Новости. Алексей Даничев
25 октября. Interfax-Russia.ru - Представители трех англоязычных изданий - The Times, The Telegraph и The Nation - не явились в арбитражный суд Краснодарского края на слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Ответчики не явились на судебное заседание и не представили суду иных материалов и доказательств. Это свидетельствует об отсутствии у них каких-либо правовых аргументов в данном деле", - заявил в ходе слушаний адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Сторона Дерипаски потребовала в суде признать недостоверными и порочащими его деловую репутацию три публикации, в частности, материал The Telegraph "Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира", статью The Times "Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами", а также заметку американского The Nation "Кремлевские связи Маккейна".

Дерипаска также потребовал удалить данные публикации с интернет-страниц соответствующих изданий, а также опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента принятия судебного решения.

Ранее сообщалось, что Дерипаска в сентябре этого года обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о защите деловой репутации к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.

Иск основан, в частности, на том факте, что Управление США по контролю за иностранными активами наложило на истца ограничительные меры и включило его в секционный список на основании не соответствующих действительности публикаций в трех англоязычных СМИ: британских The Times и The Telegraph, а также американском The Nation.

Действующие процессуальные нормы предусматривают право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту жительства.

Ранее в марте 2019 года бизнесмен также подал иск в американский суд против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции.

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