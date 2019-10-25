Арестованный сити-менеджер Новочеркасска ушел в отставку

25.10.19 13:19

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку главы администрации Игоря Зюзина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба гордумы.

"Игорь Зюзин направил в городскую Думу заявление о добровольном досрочном прекращении исполнения полномочий. Общим голосованием парламентарии приняли отставку Игоря Зюзина, он уволен с занимаемой должности по собственному желанию 25 октября", - говорится в сообщении.

Сити-менеджер Новочеркасска Зюзин был арестован до 31 октября по подозрению в получении взятки 2,6 млн рублей.

Ростовский областной суд в пятницу оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест бывшего сити-менеджера Новочеркасска, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменений, в апелляционной жалобе отказать", - огласил решение судья.

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения Зюзина с заключения под стражу на домашний арест.

По версии следствия, Зюзин на посту мэра Зверево в 2017 году получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации. В передаче денег участвовала заместитель главы горадминистрации Альбина Порошина, осужденная за это же преступление на 8 лет колонии общего режима. Показания Порошиной стали основой для возбуждения уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении Зюзина.

Зюзин возглавлял Новочеркасск с декабря 2017 года, его утвердили на должность сити-менеджера по результатам конкурса. Ранее он занимал пост мэра города Зверево (Ростовская область), а также работал на разных должностях в администрации Октябрьского района региона.