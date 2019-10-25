Оградить от угрозы: экологи просят пограничников защитить белух из "китовой тюрьмы" от браконьеров
  
Подождем до 2021 года: заправки продолжат не доливать топливо
   
Новая утечка: еще одну базу клиентов Сбербанка обнаружили в сети
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
25.10.19 13:27

Фонд защиты прав дольщиков появится в Свердловской области

© РИА Новости. Алексей Куденко
25 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании фонда защиты прав участников долевого строительства, сообщает департамент информационной политики региона.

"Фонд создается для урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Новая структура будет подбирать механизм оказания поддержки людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков (завершать долгострой или выплачивать компенсации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого будут использоваться средства федерального бюджета, предоставленные АО "ДОМ.РФ", а также средства областного бюджета.

"Предполагается, что при содействии фонда будут достраиваться дома, при строительстве которых застройщик не использовал счета эскроу", - добавляется в пресс-релизе.

Учредителем фонда выступит правительство Свердловской области.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.10.19 11:05
Хуснуллин: более 200 млрд руб. инвестируют в развитие Мневниковской поймы
.
  25.10.19 10:26
Жители Москвы проголосуют за оформление детских площадок в своих районах
.
  25.10.19 09:25
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из усиления ветра
.
  25.10.19 08:41
В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы
.
  25.10.19 08:18
Автомобилистам в Москве рекомендуют "переобуть" машины на следующей неделе
.
  24.10.19 16:10
S7 в декабре откроет рейс Москва - Женева
.
  24.10.19 13:52
Суд до конца года оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  24.10.19 13:20
Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста
.
  24.10.19 11:33
Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года
.
  24.10.19 10:23
Московский планетарий приглашает на экскурсии в честь своего 90-летия


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket