Фонд защиты прав дольщиков появится в Свердловской области

25.10.19 13:27

© РИА Новости. Алексей Куденко

25 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании фонда защиты прав участников долевого строительства, сообщает департамент информационной политики региона.

"Фонд создается для урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Новая структура будет подбирать механизм оказания поддержки людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков (завершать долгострой или выплачивать компенсации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого будут использоваться средства федерального бюджета, предоставленные АО "ДОМ.РФ", а также средства областного бюджета.

"Предполагается, что при содействии фонда будут достраиваться дома, при строительстве которых застройщик не использовал счета эскроу", - добавляется в пресс-релизе.

Учредителем фонда выступит правительство Свердловской области.