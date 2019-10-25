Медведев снял возрастные ограничения для программы "Земский доктор"

25.10.19 13:33

© РИА Новости. Михаил Мордасов

25 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял возрастные ограничения, которые ранее фигурировали в программе "Земский доктор".

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Раньше в программе могли участвовать только врачи и фельдшеры до 50 лет.

"Снимаются возрастные ограничения для программы "Земский доктор" - единовременную выплату в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров смогут получить сотрудники любого возраста при переезде в села или города с населением до 50 тысяч человек", - говорится в твиттере правительства.

Ранее с предложением распространить программу "Земский доктор" на врачей старше 50 лет выступил президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил снять возрастные ограничения для участников программы.

Путин пояснил, что дефицит кадров остается острым вопросом первичного звена здравоохранения. Для решения этой проблемы также потребуется комплексное развитие системы медицинского образования.

Кроме того, ранее президент поручил освободить от уплаты налога на доходы физических лиц выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель".

"Давайте решим этот вопрос, люди чистыми должны получать эти деньги ("подъемные" - ИФ). Или нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога", - сказал В.Путин.

Он рассказал, что раньше программа "Земский доктор" финансировалась, в том числе и из ФОМС и подпадала под 217 статью Налогового кодекса.

"Теперь из других источников финансируется, напрямую из федерального бюджета, и люди начали платить НДФЛ. Что это значит на практике? Теперь участники программы "Земский доктор" и "Земский учитель" получают не миллион рублей, а 870 (тысяч) рублей, фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч. Зачем мы это делаем?", - сказал президент.

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов согласился с президентом, что выплаты участникам этих программ должны быть освобождены от выплаты НДФЛ.