Сотрудники ФСБ изъяли документы в красноярском Минлесхозе

25.10.19 13:58

Фото с сайта Рослесхоза

25 октября. Interfax-Russia.ru - Многочисленные нарушения выявлены в деятельности министерства лесного хозяйства Красноярского края в ходе межведомственной проверки, сотрудники ФСБ провели выемку документов, сообщается на официальном сайте Рослесхоза в пятницу.

"25 октября на основании выявленных специалистами Рослесхоза нарушений лесного законодательства Управление ФСБ РФ по Красноярскому краю провело изъятие документов в министерстве лесного хозяйства региона и подведомственных ему учреждениях", - говорится в сообщении.

Документы были изъяты по итогам проверки деятельности регионального лесного министерства, которую в середине октября совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ России и МВД России.

"В ходе проверки были выявлены факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере", - отметили в Рослесхозе.

В частности, вскрыты незаконные рубки, которые выдавались как "рубки ухода" и санитарные рубки во многих районах Красноярского края.

"Благодаря тому, что Рослесхоз и прокуратура своевременно выявили такие случаи, нам удалось не допустить эти незаконные рубки в регионе и предотвратить значительный ущерб лесам Красноярского края", - отметил замглавы Минприроды России - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Кроме того, в ходе проверки были установлены факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, предоставленных Красноярскому краю на проведение мероприятий по защите лесов от сибирского шелкопряда.

"По предварительным оценкам, на цели, не связанные с ликвидацией очагов вредных организмов, было израсходовано более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также выявлены самовольные захваты земельных участков на территории лесного фонда в Курагинском районе.

Материалы совместной проверки переданы в прокуратуру Красноярского края. Изъятые ФСБ России документы могут иметь доказательственное значение, отметили в ведомстве.

"Мы продолжим совместную с правоохранительными органами работу по выявлению нарушений при исполнении региональными лесными ведомствами переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений", - подчеркнул глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Совместная проверка проводилась по поручению Генпрокуратуры РФ после совещания по состоянию законности в лесной отрасли в Сибири, которое генеральный прокурор Юрий Чайка провел 25 сентября в Красноярске.

В пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что проверки связаны, в том числе с предыдущей деятельностью ведомства.

"Минлесхоз работает в обычном режиме, мы предоставили все запрошенные документы, в том числе связанные с деятельностью министерства за 2016-2017 годы"", - сказали в ведомстве.