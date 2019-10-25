ЦБ РФ снизил ставку на 50 б.п. вопреки ожиданиям половины участников рынка

25.10.19 14:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 октября. Interfax-Russia.ru - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,50% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Мнения аналитиков о возможном размере снижения ставки разделились: больше половины экспертов ждали ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,75%, остальная часть - на 50 б.п. - до 6,50%. Участники финансового рынка были настроены более решительно: из 25 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 52% ждали снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п., 48% - на 25 б.п..

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина за несколько часов до начала "недели тишины" заявила: "Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена (как обычно на 25 базисных пунктов - прим. ИФ), мы можем действовать более решительно. (. . .) Обычно ЦБ РФ предпочитает изменять ставку умеренным темпом, однако, когда мы видим, что упомянутые факторы (инфляционные - ИФ) и поступающие данные могут изменить наш прогноз значительно, мы можем изменить денежно-кредитную политику более решительно".

Последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года. Тогда это решение стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших ее сокращения всего на 25 б.п.

Регулятор в своем пресс-релизе по итогам заседания совета директоров по ставке отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

"Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - отмечается в пресс-релизе.