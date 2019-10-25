Власти Петербурга требуют определить правовой статус жертв терактов

25.10.19 14:10

© РИА Новости. Саид Царнаев

25 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга и представители благотворительных организаций считают необходимым определить правовой статус жертв терактов.

"Первое и главное - необходимо внести на федеральный уровень изменения в действующее законодательство, чтобы пострадавшие от террористических актов могли рассчитывать на поддержку государства и возмещение затрат и потерь", - сообщил журналистам в пятницу председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Он добавил, что власти города обращались с этим предложением в Законодательное собрание. Были проведены собрания рабочей группы по этому вопросу. Также есть заключение на проект соответствующего городского закона, который требует дальнейшей доработки.

"Сегодня мы намерены еще раз активнее подключиться вместе с депутатами Федерального собрания с тем, что можно, на городском уровне принять. Но по сути необходимо внести соответствующие изменения в ряд документов, законодательных актов федерального уровня. Здесь, конечно, нам нужна помощь депутатов и Законодательного собрания, но и представителей Федерального собрания", - добавил глава комитета.

В свою очередь председатель ассоциации оказания помощи жертвам терактов и ЧС "Надо жить" Ирина Антонова сообщила, что в настоящее время не определен правовой статус жертвы теракта или инвалида в результате теракта. По ее словам, пострадавшие в результате теракта получают инвалидность с формулировкой "общее заболевание".