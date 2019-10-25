Оградить от угрозы: экологи просят пограничников защитить белух из "китовой тюрьмы" от браконьеров
  
Подождем до 2021 года: заправки продолжат не доливать топливо
   
Новая утечка: еще одну базу клиентов Сбербанка обнаружили в сети
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
25.10.19 14:21

Выборы нового мэра Абакана назначены на 22 декабря

© РИА Новости. Владимир Астапкович
25 октября. Interfax-Russia.ru - Совет депутатов Абакана (Хакасия) принял решение назначит выборы нового главы города на 22 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

"Из 28 зарегистрированных депутатов 25 проголосовали за назначение досрочных выборов главы города Абакана на 22 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Досрочные главы Абакана назначены в связи с гибелью предыдущего главы города Николая Булакина.

Как сообщалось, 14 октября Булакин погиб за рулем автомобиля, не справившись с управлением. Его машина съехала в кювет и врезалась в дерево. По факту гибели главы Абакана полиция проводит доследственную проверку.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.10.19 16:02
Собянин: порядка 4 трлн рублей составит выручка от IT-отрасли в Москве за 2019 год
.
  25.10.19 14:47
Более 400 анимационных фильмов покажут на Большом фестивале мультфильмов в Москве
.
  25.10.19 11:05
Хуснуллин: более 200 млрд руб. инвестируют в развитие Мневниковской поймы
.
  25.10.19 10:26
Жители Москвы проголосуют за оформление детских площадок в своих районах
.
  25.10.19 09:25
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из усиления ветра
.
  25.10.19 08:41
В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы
.
  25.10.19 08:18
Автомобилистам в Москве рекомендуют "переобуть" машины на следующей неделе
.
  24.10.19 16:10
S7 в декабре откроет рейс Москва - Женева
.
  24.10.19 13:52
Суд до конца года оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  24.10.19 13:20
Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста
.
  24.10.19 11:33
Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года
.
  24.10.19 10:23
Московский планетарий приглашает на экскурсии в честь своего 90-летия
.
  24.10.19 09:23
ОНК пожаловалась главе московского УФСИН на отсутствие отопления в СИЗО-3
.
  23.10.19 16:59
Следствие просит арестовать сотрудника столичного хостела, напавшего с ножом на постояльцев
.
  23.10.19 15:55
Более 25 тыс. очередников на жилье в Москве вошли в программу реновации
.
  23.10.19 15:52
Мосгорсуд оставил под арестом сообщника замглавы "Аэрофлота" по делу о мошенничестве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket