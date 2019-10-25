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25.10.19 14:27
Ювелирный алмаз массой более 230 карат добыт на руднике в Якутии
Это крупнейший экземпляр ювелирного качества, обнаруженный более чем за 3 года.
Находка массой 232,4 карата имеет желтоватый оттенок, на поверхности камня есть природный и техногенные сколы.
Алмаз был извлечен на фабрике N12 Удачнинского ГОКа.
"Такие крупные кристаллы ювелирного качества - огромная редкость. Безусловно, они встречаются на месторождениях "АЛРОСА", но в нашей истории их не было с 2016 года, когда было добыто два алмаза свыше 200 карат", - сказал заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев.
На трубке "Удачная" в январе этого года был добыт алмаз массой 191,46 карата.
Кимберлитовая трубка "Удачная", открытая в 1955 году, входит в число наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и в мире. C начала разработки в 1967 году это месторождение принесло сотни крупнейших алмазов. За 9 месяцев 2019 г. на трубке "Удачная" добыто 2,385 млн карат алмазов (8% от общей добычи по группе "АЛРОСА").
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