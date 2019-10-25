Число погибших при пожаре в Ярославской области выросло до восьми человек

25.10.19 14:30

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

25 октября. Interfax-Russia.ru - Пострадавшая во время пожара в многоквартирном доме Ростова Великого (Ярославской области) женщина скончалась в больнице им. Соловьева в Ярославле, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

"В больнице имени Соловьева умерла женщина 1965 года рождения. Количество погибших выросло до восьми человек", - сказал собеседник агентства.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. По последним данным, погибли восемь человек, в том числе пятеро детей. Пострадали два человека.

Возбуждено уголовное дело по ч.3, ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), после задержания подозреваемого дело было переквалифицировано на пп."а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Подозреваемый в поджоге дома - Александр Комаров - в понедельник был арестован Кировским районным судом Ярославля на два месяца - до 18 декабря.