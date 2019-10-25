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25.10.19 14:32

Более 700 млн руб. направят власти Ставрополья на поддержку МСП в 2020г

© РИА Новости. Алексей Никольский
25 октября. Interfax-Russia.ru - Меры и объемы поддержки малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае будут расти, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" министр экономического развития Ставрополья Сергей Крынин.

"Объем помощи МСП планируется довести до высокого уровня, в том числе благодаря средствам регионального бюджета, а также за счет институтов развития и расширения инструментов поддержки. Предполагаем направить около 700 млн рублей в следующем году, если к этому добавить еще и развитие инфраструктуры, то в целом финансирование приближается к 1 млрд рублей", - сказал Крынин.

По его словам, среди ключевых направлений поддержки - развитие социального и молодежного предпринимательства, кооперации, а также частичная компенсация расходов, связанных с покупкой оборудования и техники в лизинг.

На реализацию 4 региональных проектов края по расширению доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию, а также акселерации субъектов МСП, популяризации и улучшению условий ведения предпринимательства в Ставропольском крае будет выделено из федерального и регионального бюджетов свыше 815 млн рублей.

В частности, на создание и развитие двух новых промышленных парков направят 505 млн рублей. Свыше 310 млн рублей предусмотрены на взнос в уставный капитал Гарантийного фонда, создание первого в регионе центра "Мой бизнес", развитие Центра экспорта, а также поддержку предпринимателей социальной сферы, работающих в моногородах, популяризацию предпринимательства.

Министр также отметил, что за 9 месяцев этого года уже 3 тыс. предпринимателей получили помощь организаций инфраструктуры бизнеса. Портфель активных микрозаймов в постоянном обороте составил 614. Объем финансовой поддержки Гарантийного фонда - 1,4 млрд рублей.

В части поддержки экспорта ставропольских производителей при содействии Минэкономразвития региона 27 предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, заключили 30 экспортных контрактов на сумму $17,5 млрд.

нат со

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