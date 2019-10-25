Оградить от угрозы: экологи просят пограничников защитить белух из "китовой тюрьмы" от браконьеров
  
Подождем до 2021 года: заправки продолжат не доливать топливо
   
Новая утечка: еще одну базу клиентов Сбербанка обнаружили в сети
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
25.10.19 14:38

Минстрой предлагает исключать архитекторов из реестра за плохие проекты

Фото "Интерфакса"
25 октября. Interfax-Russia.ru - Минстрой хочет ввести возможность исключения специалистов из реестра архитекторов России за некачественную работу, сообщил в пятницу глава ведомства Владимир Якушев.

"На сегодняшний день у нас есть реестр специалистов, которые прошли этап обучения. Этот реестр становится допуском к профессиональной деятельности, который позволяет привлекать этих людей к работе на территории РФ. Если потом мы получили какие-то серьёзные последствия от того, что человек оказался некомпетентен, и выполнил работу некачественно, то это будет "черная метка" и исключение из реестра. Мы бы хотели этот момент докрутить", - сказал Якушев на архитектурной биеннале в Казани.

Он добавил, что такие поправки могут появиться в законе об архитектурной деятельности, который сейчас разрабатывается министерством.

"Законопроект также может повлиять на избрание технологий в строительном процессе. Сейчас строительная организация может прислушаться к мнению архитекторов, а может и нет. А это уже будет закон - норма прямого действия", - подчеркнул министр.

Ранее Якушев заявлял, что Минстрой работает над актуализацией закона об архитектурной деятельности. Министр отмечал, что закон позволит четко определить роль главных архитекторов в развитии территорий городов и сельских поселений, а также установить правовые основы взаимодействия архитектора с государством и частным заказчиком.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.10.19 16:02
Собянин: порядка 4 трлн рублей составит выручка от IT-отрасли в Москве за 2019 год
.
  25.10.19 14:47
Более 400 анимационных фильмов покажут на Большом фестивале мультфильмов в Москве
.
  25.10.19 11:05
Хуснуллин: более 200 млрд руб. инвестируют в развитие Мневниковской поймы
.
  25.10.19 10:26
Жители Москвы проголосуют за оформление детских площадок в своих районах
.
  25.10.19 09:25
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из усиления ветра
.
  25.10.19 08:41
В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы
.
  25.10.19 08:18
Автомобилистам в Москве рекомендуют "переобуть" машины на следующей неделе
.
  24.10.19 16:10
S7 в декабре откроет рейс Москва - Женева
.
  24.10.19 13:52
Суд до конца года оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  24.10.19 13:20
Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket