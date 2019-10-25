Минстрой предлагает исключать архитекторов из реестра за плохие проекты

25.10.19 14:38

Фото "Интерфакса"

25 октября. Interfax-Russia.ru - Минстрой хочет ввести возможность исключения специалистов из реестра архитекторов России за некачественную работу, сообщил в пятницу глава ведомства Владимир Якушев.

"На сегодняшний день у нас есть реестр специалистов, которые прошли этап обучения. Этот реестр становится допуском к профессиональной деятельности, который позволяет привлекать этих людей к работе на территории РФ. Если потом мы получили какие-то серьёзные последствия от того, что человек оказался некомпетентен, и выполнил работу некачественно, то это будет "черная метка" и исключение из реестра. Мы бы хотели этот момент докрутить", - сказал Якушев на архитектурной биеннале в Казани.

Он добавил, что такие поправки могут появиться в законе об архитектурной деятельности, который сейчас разрабатывается министерством.

"Законопроект также может повлиять на избрание технологий в строительном процессе. Сейчас строительная организация может прислушаться к мнению архитекторов, а может и нет. А это уже будет закон - норма прямого действия", - подчеркнул министр.

Ранее Якушев заявлял, что Минстрой работает над актуализацией закона об архитектурной деятельности. Министр отмечал, что закон позволит четко определить роль главных архитекторов в развитии территорий городов и сельских поселений, а также установить правовые основы взаимодействия архитектора с государством и частным заказчиком.