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Бал хризантем открылся на юге Крыма, представлено рекордное число цветов

Фото НБС
25 октября. Interfax-Russia.ru - Порядка 50 тысяч хризантем можно увидеть на выставке в Никитском ботаническом саду (НБС) на юге Крыма нынешней осенью. Пока расцвели 20-25% цветов. Пик цветения, как ожидается, придется на середину ноября, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Мы по всему миру собираем новинки - самое лучшее, что есть, привозим в наш сад; и наши селекционеры трудятся, создавая новые сорта", - сказал директор НБС, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь на открытии "Бала хризантем" в пятницу.

Выставки хризантем проводятся под открытым небом в ботаническом саду в поселке Никита под Ялтой каждую осень с 1953 года. Нынешняя, 66-я выставка носит название "Золотой цветок" - именно так переводится слово "хризантема" с греческого языка. Название этим цветам дал всемирно известный ученый Карл Линней.

Посетители "Бала хризантем-2019" смогут увидеть 472 сорта и гибридные формы цветов - это больше, чем было в 2018 году, когда на выставке красовались 333 сорта и гибридные формы.

В центре экспозиции расположен восьмилепестковый цветок, в котором высадили крупноцветковые сорта, за ним по периметру - мелкоцветковые.

"Бал хризантем" продлится, ориентировочно, до 5-го декабря.

Никитскому саду более 200 лет. В январе 2016 года НБС получил федеральный статус.

Никитский ботанический сад является родоначальником таких отраслей народного хозяйства России, как: виноградарство, эфиромасличное растениеводство, табаководство, южное декоративное садоводство, южное и субтропическое плодоводство.

Сад имеет крупнейшее в стране хранилище видового и сортового разнообразия южных плодовых культур: персика, абрикоса, алычи, черешни, яблони, груши, айвы, инжира, граната, маслины, зизифуса, хурмы и других культур. Здесь собраны также коллекции декоративных древесных и травянистых растений.

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