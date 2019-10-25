Более 400 анимационных фильмов покажут на Большом фестивале мультфильмов в Москве

25.10.19 14:47

Фото с официального сайта мэра Москвы

25 октября. Interfax-Russia.ru - Более 400 российских и зарубежных анимационных фильмов разных жанров и форматов будут представлены на Большом фестивале мультфильмов с 25 октября по 4 ноября, сообщает сайт мэра Москвы в пятницу.

"С 25 октября по 4 ноября Москва превратится в столицу анимации. На Большом фестивале мультфильмов покажут лучшие российские и зарубежные анимационные фильмы разных жанров и форматов, от классических рисованных, кукольных и пластилиновых до снятых с помощью CGI", - говорится в сообщении.

Для тех, кто может выделить время ровно на один поход в кино, но при этом хочет быть в курсе современных тенденций в анимации, стоит купить билет на программу "Премьеры. Избранное". В нее вошли восемь фильмов из четырех премьерных программ - работы российских режиссеров и художников анимационного кино, созданные после окончания Большого фестиваля мультфильмов 2018.

"Если программа "Премьеры. Избранное" знакомит с современным состоянием российской анимации, то для того, чтобы иметь представление о том, что происходит с анимацией в мире, стоит заглянуть в блок "Победители". В него вошли лучшие короткометражные фильмы прошлого года, призеры ведущих анимационных фестивалей в Оттаве, Загребе, Анси, Штутгарте и Хиросиме", - сообщается на сайте.

Фильмы-победители поделили на пять программ, каждая из которых названа по одному из вошедших в нее фильмов: "Маэстро", "Кислотный дождь", "Солнечная прогулка", "Жизнь слизняка" и "Незабываемое". В каждой - по восемь-девять фильмов. География работ широка: Бельгия, Ирландия, Канада, Китай, США, Израиль, Япония.

Большой фестиваль мультфильмов покажет несколько бесплатных программ, уточняется в сообщении. В этом году бесплатная программа состоит из трех подборок: "Хоботенок", "Доброе сердце" и "Про меня". Первая рассчитана на самых маленьких зрителей, а две другие - на ребят от шести лет.