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25.10.19 15:05

Ростовского вице-губернатора Сидаша оставили под домашним арестом до 19 ноября

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
25 октября. Interfax-Russia.ru - Ростовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление домашнего ареста заместителю губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергею Сидашу, обвиняемому в превышении полномочий, сообщает пресс-служба суда.

"Постановление Ленинского районного суда о продлении домашнего ареста оставлено без изменений. Он (Сидаш - ИФ) будет под домашним арестом по 19 ноября включительно", - говорится в сообщении.

Сидаша задержали в Ростове-на-Дону в рамках расследования дела бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Изначально вице-губернатор был арестован, впоследствии Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил ему арест до 20 августа по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Позже Ростовский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Дело против Безуглова было возбуждено в конце марта по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он арестован. Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Фигуранты подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш является заместителем главы региона.

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