Минобороны РФ: солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье

25.10.19 17:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 октября. Interfax-Russia.ru - Восемь военнослужащих погибли, еще двое ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в Забайкалье, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Открывший огонь военнослужащий задержан. Пострадавшие оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - сказано в сообщении.

"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - информирует ведомство.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает российское военное ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Дровянинскому гарнизону по факту убийства, совершенного военнослужащим по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", - сообщили в СК в пятницу "Интерфаксу".

Известно также, что стрелявшего отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

"Следствием будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По данным источника "Интерфакса" в регионе, инцидент произошел в военной части 54160, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края.

Согласно открытым данным, часть подчиняется 12-ому Главному управлению Минобороны РФ. Данный орган отвечает за ядерно-техническое обеспечение.

По данным сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в воинских частях Минобороны.