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25.10.19 17:20

Аксаков: снижение ключевой ставки приведет к активизации кредитной политики банков

© РИА Новости. Максим Богодвид
25 октября. Interfax-Russia.ru - Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков считает, что последовательная политика Банка России по снижению ключевой ставки будет способствовать дальнейшему снижению ставок по банковским кредитам, прежде всего ипотечным и в корпоративном сегменте.

"Решение о снижении ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов, до 6,5%, годовых можно только приветствовать, и я рад, что реализовался оптимистичный вариант моего прогноза. Ждем дальнейших шагов Банка России в этом направлении", - сказал глава комитета журналистам.

Он отметил, что снижение стоимости заемных средств приведет к увеличению спроса на кредиты со стороны реального сектора экономики, банки активизируют кредитную политику. Все это в итоге будет способствовать экономическому росту, простимулирует развитие производства и инвестиционный процесс.

Как сообщалось, совет директоров ЦБ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки до 6,5%. Накануне, мнения аналитиков о размере снижения ставки разделились: больше половины экспертов ждали ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,75%, остальная часть - на 50 б.п. - до 6,50%. Участники финансового рынка были настроены более решительно: из 25 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 52% ждали снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п., 48% - на 25 б.п.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 10 октября заявила, что текущая ситуация с инфляцией и тренды в ней, скорее всего, позволят ЦБ смягчать ДКП быстрее, чем регулятор предполагал раньше.

В пресс-службе Банка России "Интерфаксу" сообщили, что замедление годовой инфляции с начала осени оказалось более динамичным, чем ожидали в ЦБ, из-за действия прежде всего трех факторов: высокого урожая, укрепившегося рубля и отставания финансирования бюджетных расходов от заявленных планов.

"Мы видим, что с начала осени инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось. В сентябре годовая инфляция составила 4%, по оценке на 21 октября, она снизилась до 3,8%. Это связано с действием ряда факторов. Их влияние на инфляцию оказалось более существенным и продолжительным, чем ожидалось", - прокомментировали в ЦБ пересмотр прогноза по инфляции на 2019 год сразу до 3,2-3,7% с 4,0-4,5% по предыдущему прогнозу от начала сентября.

"Во-первых, продовольственная инфляция складывается заметно ниже, чем характерно для осеннего сезона. И это связано с в целом высоким урожаем в текущем году, а также дополнительными факторами увеличения предложения на отдельных продовольственных рынках (в частности, мясопродукты). Это окажет по-прежнему временное влияние, но более продолжительное, чем прогнозировалось, на темпы роста продовольственных цен", - отметили в ЦБ.

"Во-вторых, рост цен на импортируемые товары сдерживается укреплением рубля, которое произошло с начала года, а также ускорившимся замедлением инфляции в странах-торговых партнерах России. Инфляция в этих странах замедляется из-за торможения мировой экономики. Мировая продовольственная инфляция также замедлилась на фоне хорошего урожая в этом году", - привели в Банке России второй фактор, повлиявший на торможение инфляции.

"В-третьих, сдержанный спрос в российской экономике также снижает уровень инфляционного давления. И влияние со стороны спроса становится все более выраженным. Это в том числе связано с финансированием бюджетных расходов, которое в текущем году заметно отстает от ранее заявленных планов. "Догоняющее" исполнение бюджетных расходов, видимо, будет происходить медленнее, чем мы предполагали ранее", - описали третий фактор в ЦБ.

"При этом риски повышательного влияния на инфляцию со стороны внешних условий в сентябре-октябре не реализовались", - добавили в Банке России.

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