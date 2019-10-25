Первый в России центр повышения профмастерства педагогов открылся в Коломне

25.10.19 15:49

Фото с сайта Министерства образования Московской области

25 октября. Interfax-Russia.ru - В рамках 80-летия Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне открылся центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В праздновании юбилея приняла участие министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Это первый в России центр. До конца года мы должны построить чуть больше 45 центров по всей стране, к 2024 году таких центров непрерывного повышения профессионального мастерства должно быть 225", - цитирует главу министра просвещения РФ Ольгу Васильева пресс-служба подмосковного Минобразования.

По ее словам, строительство таких центров идет параллельно с центрами оценки качества, которых должно быть около 80.

"Центр в Коломне станет единым образовательным пространством для педагогических работников юго-востока Подмосковья, там будет обучаться порядка 1,5 тысяч человек в год. К работе в центре мы планируем привлекать ведущих отечественных и зарубежных специалистов и учителей практиков. Уже с сегодняшнего дня там начинается обучение 296 слушателей по 14 авторским программам", - цитирует первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову пресс-служба подмосковного Минобразования.

Первый зампред добавила, что в регионе откроется 7 подобных центров. В них учителя смогут повышать свою квалификацию, учиться у коллег и обмениваться опытом. Ожидается, что ежегодно через эти центры будут проходить свыше 10 тысяч подмосковных педагогов.

В пресс-службе добавили, что центры повышения профмастерства педагогов открываются в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".