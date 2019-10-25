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25.10.19 15:54

ВРП Белгородской области в 2022г достигнет 1 трлн руб. - замгубернатора

© РИА Новости. Владимир Трефилов
25 октября. Interfax-Russia.ru - Валовой региональный продукт (ВРП) Белгородской области в 2022 году достигнет 1 трлн рублей, сообщил заместитель губернатора - начальник департамента экономического развития области Олег Абрамов на заседании регионального правительства в пятницу.

"Имеющийся потенциал развития региона позволяет прогнозировать в 2022 году увеличение валового регионального продукта в 2 раза (по сравнению с 2011 годом, когда было 507 млрд рублей - ИФ) и достичь исторической цифры более 1 трлн рублей, а запланированные ежегодные темпы роста ВРП - выше мировых", - сказал Абрамов.

Он добавил, что в сценарий социально-экономического развития региона заложено выполнение национальных проектов, на реализацию которых в 2020-2022 годах из областного и федерального бюджетов планируется направить более 30 млрд рублей.

"К 2022 году планируется увеличить экспорт продукции АПК на 21% по сравнению с 2018 годом, а его объем составит не менее $427 млн. В результате проводимых мероприятий нацпроекта ("Международная кооперация и экспорт" - ИФ) несырьевой неэнергетический экспорт области в 2022 году превысит $4 млрд, что в 1,4 раза выше уровня 2018 года", - подчеркнул замгубернатора.

Кроме того, власти региона планируют за 2020-2022 годы привлечь в экономику и социальную сферу области порядка 0,5 трлн рублей инвестиций.

Как сообщалось, инвестиции в основной капитал Белгородской области в 2018 году снизились на 10% по сравнению с 2017 годом и составили 134 млрд рублей. Валовой региональный продукт в 2018 году составил 855,7 млрд рублей (103,4% к 2017 году).

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