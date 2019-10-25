Первый "губернаторский миллион" вручен молодому педиатру в Липецкой области

25.10.19 15:57

Фото с сайта администрации Липецкой области

25 октября. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил первый сертификат на 1 млн рублей молодому специалисту в области медицины, приехавшему работать в регион, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

Обладателем сертификата стал Михаил Сальников - выпускник Воронежского медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Вуз молодой человек закончил два года назад, работал педиатром. В Липецке он будет трудиться в областном перинатальном центре в должности врача анестезиолога-реаниматолога. Это одна из самых дефицитных специальностей в регионе.

"Губернаторский миллион - это инвестиции в здоровье наших людей. Если нет другого метода сформировать качественную группу врачей, чтобы люди могли легко попасть на прием к нужному специалисту, будем тратить на это деньги. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь", - сказал глава региона.

Закон, предусматривающий единовременную социальную выплату в размере 1 млн рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в медицинские учреждения региона по наиболее дефицитным специальностям, был разработан по инициативе Артамонова. Программа направлена на снижение дефицита врачебных кадров. При этом сохраняются и другие меры социальной поддержки. Медики могут получить выплаты на возмещение расходов на наем жилого помещения в течение всего срока работы в здравоохранении региона, на строительство и приобретение жилья.

Также в области продолжает действовать программа "Земский доктор", которая мотивирует врачей работать и жить в селах и малых городах с населением до 50 тыс. человек. Новую региональную меру поддержки врачи могут получить независимо от размера населенного пункта, в котором собираются работать.

Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат 1 млн рублей, а врачи, трудоустроившиеся в сельские больницы и поликлиники, - 2 млн рублей по двум программам.

В настоящее время в Липецкой области работают около 4 тыс. врачей и более 11 тыс. средних медицинских работников. Общая нехватка медиков составляет 270 человек. В частности, требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи. Став участником программы, врач дает согласие отработать в здравоохранении Липецкой области пять лет.