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25.10.19 16:02
Собянин: порядка 4 трлн рублей составит выручка от IT-отрасли в Москве за 2019 год
Мэр Москвы в пятницу посетил технопарк "Горизонт", являющийся головным офисом IT-холдинга IBS Group.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, официальный статус московского технопарка "Горизонт" получил 20 июня 2019 года.
Собянин поблагодарил руководство технопарка за работу и вклад в развитие IT-отрасли Москвы. "В целом неплохо компания развивается, я благодарен компании, что они активно участвуют в городской жизни, много программ интересных", - сказал Собянин.
"В этом году уже объем выручки этой отрасли составит около 4 триллионов. Каждый десятый человек в Москве работает в IT-отрасли. Не обязательно в IT-компаниях, но по этому направлению в других компаниях, в промышленности, финансовом секторе, в медиа и так далее. Мы видим даже по количеству набора людей - за этот год количество вакансий увеличилось на 25%", - сказал Собянин.
Он отметил, что очень важно создать хорошие условия работы для специалистов. Мэр подчеркнул, что власти города продолжат поддерживать развитие технопарков. "Мы поддерживали и будем поддерживать развитие технопарков в целом и IT-технопарков в том числе", - добавил мэр.
Собянину в технопарке продемонстрировали сервис "Цифровой HR" - систему массового набора персонала для крупных сетевых компаний. Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, внедрение такой системы позволяет нанимать до 5 тысяч человек в неделю, на что ранее при аналогичных ресурсах кадровой службы требовалось 1,5 месяца. Кроме того, отмечается, что благодаря автоматизации производительность труда сотрудников возрастает в шесть раз.
Как отмечается в материалах пресс-службы, в 2018 году суммарная выручка компаний IT-отрасли Москвы увеличилась на 7,4% по сравнению с 2017 годом и составила 3,8 триллиона рублей - 70% от суммарного показателя по России. Отмечается, что по итогам 2019 года ожидается, что рост составит 7,5%, а выручка превысит 4 триллиона рублей. Вклад IT-отрасли в ВРП Москвы составил 5,9%.
Кроме того, отмечается, что в настоящее время в столице в сфере информационных технологий и связи работают свыше 50 тысяч компаний, в которых трудятся порядка 320 тысяч человек. Помимо этого, в Москве действуют 36 технопарков, в которых трудятся свыше 59 тысяч человек.
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