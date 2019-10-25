Суд признал незаконным Разрешение на берегоукрепление Байкала в иркутской Листвянке

25.10.19 16:05

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

25 октября. Interfax-Russia.ru - Иркутский районный суд Иркутской области признал незаконным разрешение на строительство берегоукрепительных сооружений на озере Байкал в туристическом поселке Листвянка, выданное поселковой администрацией.

Как сообщила в пятницу пресс-служба райсуда, с административным иском в суд обратился Западно-Байкальский природоохранный прокурор.

"Судом установлено, что спорный земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, следовательно, уполномоченным органом на выдачу разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию является Минприроды России. Администрация Листвянского муниципального образования такими полномочиями не наделена", - говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, оспоренное разрешение на строительство было выдано 24 декабря 2018 года на объект "Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка".

Как сообщалось, в начале 2018 года Красноярский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проект строительства берегоукрепительного сооружения в поселке Листвянка, которое представляет собой подпорную стену длиной 2 тыс. 385,1 м, высотой 5,52 м.

Листвянка растянута вдоль Байкала на 5 км. Предполагалось, что подпорная стена будет размещаться на удалении 20 метров от жилой застройки, вдоль идущей по берегу главной улицы поселка, по которой проходит автодорога Иркутск-Листвянка.

Сообщалось также, что берегоукрепление в Листвянке необходимо, чтобы защитить жилые дома и административные здания от затопления, поселок - от потери береговой территории, Байкал - от загрязнения в результате размыва берега.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов, поскольку отсюда начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу, как водных, так и наземных, в том числе по исторической Кругобайкальской железной дороге.

После строительства Иркутской ГЭС в 1950-х годах и поднятия уровня Байкала прибрежная территория Листвянки попала в зону затопления. В результате первоначальная двухрядная застройка главной улицы преобразовалась в однорядную - теперь дома поселка "смотрят" на Байкал.