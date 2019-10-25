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25.10.19 16:30

Новый состав правительства утвержден в Калмыкии

© РИА Новости. Антон Денисов
25 октября. Interfax-Russia.ru – Глава кабинета министров Республики Калмыкия Юрий Зайцев сформировал правительство, сообщает пресс-служба главы республики в пятницу.

"Наряду с уже зарекомендовавшими себя в составе правительства министрами региональные органы власти усилились новыми лицами. Так, министром по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии назначен Виктор Джанджиев, министром экономики и торговли - Дмитрий Троицкий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первым заместителем председателя правительства республики - министром финансов стал Очир Шургучеев. Гиляна Босхомджиева утверждена в должности заместителя председателя правительства - руководителем аппарата. Заместителями председателя правительства также назначены Наран Кюкеев и Ирина Шварцман. Первым заместителем председателя правительства назначен Боова Бадмаев.

Уточняется, что свои посты сохранили министр сельского хозяйства и продовольствия Санал Адьяев, министр здравоохранения Юрий Кикенов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Евгений Мамутов, министр образования и науки Николай Манцаев, министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, министр по земельным и имущественным отношениям Анджа Тачиев, министр спорта и молодежной политики Дорджи Шикеев, министр культуры и туризма Хонгор Эльбиков, министерство цифрового развития Алексей Этеев, председатель службы по тарифам Светлана Доногруппова.

Также сообщается, что обновленное правительство начало работу над реализацией индивидуальной программы развития региона, которая должна способствовать социально-экономическому росту республики. Программа содержит 228 мероприятий и 18 инвестпроектов с предварительным объемом финансирования 118 млрд рублей.

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