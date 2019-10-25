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25.10.19 16:55
Избран новый глава Бронниц
"По результатам голосования депутатов на пост главы городского округа Бронницы большинством депутатских голосов утверждена кандидатура Дмитрия Лысенкова", - , сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На этом посту он сменил Виктора Неволина, который неделей ранее возглавил Раменский округ.
Лысенков родился в 1986 году. Окончил Ярославскую военную финансово-экономическую академию, позже получил дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Инновационное управление развитием территории муниципальных образований".
В 2009 году был помощником командира полка по финансово-экономической работе. В 2012 году работал заместителем управляющего АКБ "РОСБАНК" по работе с юрлицами. С 2013 по 2015 год занимал различные посты в администрациях поселений Верейское и Удельная Раменского района. В 2016 году стал главой городского поселения Удельная.
С 19 сентября 2019 года был исполняющим обязанности главы городского округа Бронницы.
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