Избран новый глава Бронниц

25.10.19 16:55

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 октября. Interfax-Russia.ru - Совет депутатов Бронниц избрал нового главу городского округа, им стал Дмитрий Лысенков, до этого занимавший пост руководителя одного из поселений Раменского района (ныне - округа).

"По результатам голосования депутатов на пост главы городского округа Бронницы большинством депутатских голосов утверждена кандидатура Дмитрия Лысенкова", - , сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На этом посту он сменил Виктора Неволина, который неделей ранее возглавил Раменский округ.

Лысенков родился в 1986 году. Окончил Ярославскую военную финансово-экономическую академию, позже получил дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Инновационное управление развитием территории муниципальных образований".

В 2009 году был помощником командира полка по финансово-экономической работе. В 2012 году работал заместителем управляющего АКБ "РОСБАНК" по работе с юрлицами. С 2013 по 2015 год занимал различные посты в администрациях поселений Верейское и Удельная Раменского района. В 2016 году стал главой городского поселения Удельная.

С 19 сентября 2019 года был исполняющим обязанности главы городского округа Бронницы.