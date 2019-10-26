Минобороны РФ показало снимки с нефтевозами, покидающими САР под охраной спецназа США

26.10.19 11:16

Фото Минобороны РФ

26 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны России в субботу опубликовало снимки космической разведки, на которых изображены автоцистерны с нефтью, уходящие с территории Сирии под охраной военнослужащих Сил специальных операций (ССО) США и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК).

Материалы размещены на сайте Минобороны РФ. Опубликована карта нефтяных месторождений и фотографии космической разведки, сделанные в сентябре 2019 года.

На них, согласно данным российского военного ведомства, зафиксированы колонны нефтевозов, которые направляются за пределы Сирии под охраной контингентов ССО армии США и отрядов из состава ЧВК.

Эта публикация стала ответом на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американская армия укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Здесь США усиливают позиции и, в частности, "будут задействованы механизированные силы", сказал Эспер.

По его версии, особые меры, которые предпринимают Североамериканские штаты, "нужны для того, чтобы лишить ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) доступа к этим ресурсам". Министр обороны США отметил при этом, что основной целью миссии в регионе является борьба с боевиками.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае, если у боевиков будет доступ к нефтяным месторождениям, то "борьбу с ИГ будет вести сложнее".

Ранее в октябре стало известно, что Пентагон оставит небольшой контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

Согласно имеющимся данным, Дамаск хотел вернуть контроль над нефтяными месторождениями аль-Омар и Коноко, однако так и не смог получить к ним доступ из-за присутствия военных США в регионе.

Более того, отмечают профильные эксперты, в Вашингтоне уверены, что возвращение нефтяных месторождений Дамаску будет на руку таким союзникам Сирии, как Иран.

Турецкие Вооружённые силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. В настоящий момент операция остановлена.

Сирия уже несколько лет находится в экономической блокаде. В отношения страны введены ряд санкций со стороны США и Евросоюза.