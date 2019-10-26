Восемь человек, еще восемь пострадали в ДТП с микроавтобусами на Алтае

26.10.19 11:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 октября. Interfax-Russia.ru - Восемь человек погибло в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе управления МВД по региону.

"По последним данным, восемь человек погибло, пятеро пострадали. Среди погибших есть несовершеннолетний", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе краевого Минздрава агентству подтвердили гибель восьми человек.

"По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 16 человек, из которых 8 погибли: 6 - на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина - в Калманской ЦРБ", - говорится в пресс-релизе.

В краевом минздраве сообщили, что из восьми пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии.

"Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Четверо - в Топчихинской ЦРБ, один - в Калманский ЦРБ, за ним выехала бригада медицины катастроф для транспортировки в Барнаул", - сказал сотрудник Минздрава.

Кроме того, по информации Минздрава, трое человек находятся в Алейской ЦРБ, их состояние уточняется.

В краевом минздраве отметили, что как только состояние госпитализированных в Топчихинскую ЦРБ стабилизируется, их также перевезут в Барнаул. Для транспортировки пострадавших могут задействовать санавиацию, добавили в ведомстве.

Следственное управления СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью восьми человек при столкновении двух микроавтобусов в Топчихинском районе, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства в субботу.

"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пресс-служба также сообщила, что в микроавтобусе Fiat Ducato находилась группа из пожилых людей, которые ехали на творческих конкурс, в автомобиле Nissan Presage - семья из четырех человек, включая ребенка.

"На участке автодороги Барнаул-Рубцовск в Топчихинском района водитель, управляя автомобилем Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, полиция выявила совершенные ранее нарушения правил дорожного движения со стороны одного из участников столкновения двух микроавтобусов на Алтае.

"Уже известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулём автомобиля Nissan, два раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году", - сообщает пресс-служба краевого управления МЧС в субботу.

В настоящее время полицейские устанавливают, имел ли водитель право управлять данным автомобилем и был он вписан в страховой полис ОСАГО.