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Самолет с Бутиной на борту прилетел из Майами в Москву

© РИА Новости. Виталий Белоусов
26 октября. Interfax-Russia.ru - Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, в субботу днем прилетела на рейсовом самолете Аэрофлота из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".

В аэропорту встречи с россиянкой ожидают несколько десятков журналистов.

МИД России распространил сообщение в социальной сети "ВКонтакте" в связи с возвращением Бутиной на родину, отметив, что ведомство с момента ее задержания как в контактах с представителями США, так и на ключевых международных площадках настойчиво указывали на то, что выдвинутые против россиянки обвинения носят абсолютно надуманный, сфабрикованный характер.

"Частичное признание вины, на которое Мария была вынуждена пойти из-за суровых условий содержания и угрозы большого тюремного срока, не отменяет ее полной невиновности", - отметили в МИД.

"В действительности наша соотечественница была осуждена исключительно из-за своей активной, неравнодушной гражданской позиции, искреннего желания способствовать восстановлению нормальных отношений между Россией и США", - заявили на Смоленской площади.

"К счастью, сегодня этот длительный и тяжелый этап в жизни Марии остался позади. Мы искренне рады её воссоединению с семьей и желаем скорейшего восстановления сил после выпавших на ее долю испытаний", - говорится в сообщении МИД.

25 октября Бутину освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась в ожидании депортации.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

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