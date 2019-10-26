Комиссия Минобороны работает в Забайкалье, где солдат расстрелял сослуживцев

26.10.19 12:51

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 октября. Interfax-Russia.ru - Комиссия под руководством замминистра обороны России Андрея Картополова приступила к работе в войсковой части в Забайкальском крае, где солдат накануне расстрелял восемь сослуживцев.

"На месте происшествия работает комиссия под руководством замминистра обороны России", - сообщил сайт правительства Забайкалья.

Картополов прибыл в регион в связи с инцидентом в ЗАТО Горный Улетовского района, где были убиты восемь военнослужащих. С замминистра встретился глава региона Александр Осипов. "Обсуждались вопросы, касающиеся возможной поддержки от правительства региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Забайкальского края "Интерфаксу" сообщили, что речь идет об оказании квалифицированной медпомощи раненым в случае необходимости и возможной психологической помощи родственникам погибших.

Собеседник не уточнил, обращался ли кто-либо из родственников за помощью.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 24 октября расстрелял военнослужащих части 54160, два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, возбуждено дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в частях Минобороны.