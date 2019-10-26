Посольство РФ в Вашингтоне требует от США прекратить охоту за россиянами

26.10.19 20:06

© РИА Новости. Максим Блинов

26 октября. Interfax-Russia.ru - Посольство РФ в США ответило американской миссии в Москве на ее заявление о правоте американской судебной системы в деле Марии Бутиной.

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах ещё остаются наши соотечественники, осуждённые по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", - заявило российское посольств в субботу в своем твиттере.

25 октября Марию Бутину освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы. В субботу днем она прилетела на рейсовом самолете Аэрофлота из Майами в аэропорт "Шереметьево".

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.