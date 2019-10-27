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Первая партия "Фризиума" для 540 больных детей поставлена в РФ

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 октября. Interfax-Russia.ru - Первую партию "Фризиума" на более чем 500 детей привезли в Россию, сообщает директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

"В Россию приехала первая партия фризиума для 540 детей!!! В Москве фризиум начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели", - написала Мониава в "Фейсбуке" в субботу.

Она сообщила, что региональные больницы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения "будут связываться с пациентами, у которых оформлены заключение врачебной комиссии или федеральный консилиум и бесплатно выдавать препарат на руки из расчета на 3 месяца".

"Препараты ввозятся в Россию под конкретных детей. Сейчас приехала первая партия для 540 детей, потом будет вторая партия и т.п. Минздрав обещает обеспечить препаратами всех нуждающихся детей. На вопросы какому ребенку в какой партии приедет препарат должна отвечать горячая линия Росздравнадзора: 8 800 550 99 03", - пишет Мониава.

Вместе с тем она отметила, что "сроки поставки препаратов Диазепам (раствор ректальный), (капсулы, таблетки), Мидазолам (раствор оромукозальный), Фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций) мы пока не знаем".

"Закупка других незарегистрированных препаратов для лечения эпилепсии, которые не относятся к списку наркотических - Фенитоин (инъекционная форма), Этосуксимид (сироп), Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин и др. - по каким-то причинам не произведена. Я сейчас думаю, что с этим делать, возможно, откроем сбор средств и купим сабрил сами", - пишет Мониава.

Она отмечает, что произведенная закупка касается только детей до 18 лет, и ждет регистрации "Фризиума" в России - это "будет реально системным решением всей этой истории".

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил из резервного фонда 26,128 млн рублей на закупку, ввоз и распределение свыше 11 тыс. упаковок препаратов, в том числе "Фризиума" ("Клобазама") для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Минздрав России со своей стороны пообещал обеспечить всех детей, которым нужен "Фризиум", этим лекарственным препаратом.

"Весь контингент детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, будет полностью ими обеспечен", - заявляли в Минздраве РФ.

Позже стало известно, что врачебные комиссии выдали разрешение на получение "Фризиума" 510 детям из 2 тысяч нуждающихся в препарате, о ком заявляли благотворительные фонды.

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