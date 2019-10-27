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В Минобороны РФ сомневаются, что США ликвидировали аль-Багдади

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
27 октября. Interfax-Russia.ru - Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил в воскресенье официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе", - сказал И.Конашенков.

Во-первых, отметил генерал, "в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой "международной коалиции" не зафиксировано".

Во-вторых, продолжил он, Минобороны РФ "не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции".

В-третьих, сказал Конашенков, "вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) - террористической группировкой "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)".

"Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде", бывшего лидера ИГИЛ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", - заявил Конашенков.

В-четвертых, констатировал генерал "с момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет".

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее в воскресенье заявлял, что ликвидация лидера террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади деморализует боевиков и ускорит борьбу с ними.

"Если это так, независимо от того, американцы его уничтожили или он сам подорвался, в любом случае это добрый знак. Потому что после того, как будет обезглавлена верхушка ИГИЛ, конечно, эта структура будет какое-то время деморализована, и можно будет успешно ее добивать", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в воскресенье, комментируя сообщения СМИ и ликвидации аль-Багдади.

При этом сенатор подчеркивал, что относиться к данной информации необходимо с осторожностью. "Уже не раз сообщалось о том, что аль-Багдади убит, но потом это не подтвердилось", - сказал Джабаров.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также отметил, что "пока явных доказательств нет, следует скептически относиться к такого рода заявлением".

"В данном случае я бы с достаточной долей настороженности относился бы к подобным заявлениям", - сказал "Интерфаксу" Швыткин в воскресенье.

Вместе с тем зампред комитета считает, что "в любом случае потеря какого-либо командира наносит эффективный урон противнику".

"Однако мы должны понимать, что вместо этого командира будет другой командир. Нужно бороться не с командирами, а в целом с "Исламским государством", - сказал Швыткин.

По его словам, "США в этом плане ведут борьбу избирательно, разделив одних террористов от других, и используя террористов для достижения своих целей как марионеток".

Предполагается, что лидер ИГИЛ аль-Багдади был уничтожен во время операции американских сил специального назначения в сирийской провинции Идлиб - недалеко от границы с Турцией. Согласно данным американских СМИ, главарь террористов носил с собой пояс смертника и подорвал его, чтобы избежать поимки.

Источники телеканала Fox News подтвердили, что США удалось уничтожить одного из лидеров террористов, не назвав его имени.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что "произошло нечто важное". Предполагается, что он имел в виду именно гибель аль-Багдади.

Позже в воскресенье Трамп сделает важное объявление. Как ожидают американские журналисты, он официально объявит о смерти лидера ИГ.

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