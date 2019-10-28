К концу 2019 года количество проектов ТОР достигнет двух тысяч

28.10.19 06:15

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

28 октября. Interfax-Russia.ru - Количество проектов в Территориях опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СВП) до конца 2019 года увеличится до двух тысяч, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

"Сегодня введены 258 объектов, инвесторами фактически проинвестировано 620 млрд рублей, создано более 40 тыс. рабочих мест. Всего проектов 1984. До конца года их будет 2 тыс. Объем инвестиций по соглашениям 3,9 трлн рублей, будет создано 155 тыс. рабочих мест", - цитирует слова полпреда пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), резиденты ТОР и СПВ в ДФО большего всего интересуются проектами в сфере логистики, туризма и строительства домов.

Наибольший интерес у резидентов ТОР вызывает логистическая отрасль (16% из числа всех резидентов), а также туризм и рекреация, производство строительных материалов.

Среди резидентов СПВ наиболее популярно строительство жилых комплексов и сдача недвижимости в аренду (36%), предоставление услуг (гостиничный бизнес, общественное питание, медицинские услуги) и транспортно-логистической деятельности.