К концу 2019 года количество проектов ТОР достигнет двух тысяч

28 октября. Interfax-Russia.ru - Количество проектов в Территориях опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СВП) до конца 2019 года увеличится до двух тысяч, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
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"Сегодня введены 258 объектов, инвесторами фактически проинвестировано 620 млрд рублей, создано более 40 тыс. рабочих мест. Всего проектов 1984. До конца года их будет 2 тыс. Объем инвестиций по соглашениям 3,9 трлн рублей, будет создано 155 тыс. рабочих мест", - цитирует слова полпреда пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).
По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), резиденты ТОР и СПВ в ДФО большего всего интересуются проектами в сфере логистики, туризма и строительства домов.
Наибольший интерес у резидентов ТОР вызывает логистическая отрасль (16% из числа всех резидентов), а также туризм и рекреация, производство строительных материалов.
Среди резидентов СПВ наиболее популярно строительство жилых комплексов и сдача недвижимости в аренду (36%), предоставление услуг (гостиничный бизнес, общественное питание, медицинские услуги) и транспортно-логистической деятельности.