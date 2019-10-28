Более 3 млрд рублей получат пострадавшие от паводка аграрии в Амурской области

28.10.19 06:19

© РИА Новости. Сергей Венявский

28 октября. Interfax-Russia.ru - Сельхозпроизводители Приамурья, пострадавшие от паводка, получат более 3 млрд рублей из резервного фонда РФ, тем самым их потребности будут удовлетворены практически на 100%, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Средства пойдут на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также уплату процентов по 221 кредиту аграриев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, деньги поступят в регион в середине ноября.

"Мы оперативно направили в Минсельхоз России все необходимые данные и документы, чтобы наши аграрии, пострадавшие во время паводка, смогли получить господдержку. Очень важно, что благодаря выделенным средствам потребности сельхозтоваропроизводителей для нормализации работы будут удовлетворены практически 100%", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Амурской области Александра Нестеренко.

Как сообщалось, во время летнего паводка пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тыс. га