Китайская авиакомпания Chengdu Airlines открыла регулярные рейсы из Владивостока в Харбин

28.10.19 06:24

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 октября. Interfax-Russia.ru - Прямые регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР) открыла китайская авиакомпания Chengdu Airlines, говорится в сообщении АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) в понедельник.

Первый рейс был выполнен в субботу, согласно расписанию, рейсы будут выполняться два раза в неделю (вылеты из Владивостока по понедельникам и пятницам).

Полеты выполняются на воздушных судах Comac ARJ21-700 производства китайского авиаконцерна Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

В сообщении отмечается, что Владивосток стал первым аэропортом в мире, принявшим этот тип воздушного судна.

"В этом году мы (аэропорт столицы Приморья - ИФ) сделали акцент на продвижение Владивостока среди китайских туристов, поток которых неуклонно растет. Аэропорт ведет постоянную работу по привлечению авиакомпаний из Китая. Всего в 2019 год в аэропорт Владивосток привлек трех авиаперевозчиков КНР. Это Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и теперь - Chengdu Airlines. Кроме того, во Владивосток традиционно выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern", - сказал директор по авиационной коммерции АО "МАВ" Александр Бобров, слова которого приведены в сообщении.