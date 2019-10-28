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28.10.19 06:24
Китайская авиакомпания Chengdu Airlines открыла регулярные рейсы из Владивостока в Харбин
Первый рейс был выполнен в субботу, согласно расписанию, рейсы будут выполняться два раза в неделю (вылеты из Владивостока по понедельникам и пятницам).
Полеты выполняются на воздушных судах Comac ARJ21-700 производства китайского авиаконцерна Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).
В сообщении отмечается, что Владивосток стал первым аэропортом в мире, принявшим этот тип воздушного судна.
"В этом году мы (аэропорт столицы Приморья - ИФ) сделали акцент на продвижение Владивостока среди китайских туристов, поток которых неуклонно растет. Аэропорт ведет постоянную работу по привлечению авиакомпаний из Китая. Всего в 2019 год в аэропорт Владивосток привлек трех авиаперевозчиков КНР. Это Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и теперь - Chengdu Airlines. Кроме того, во Владивосток традиционно выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern", - сказал директор по авиационной коммерции АО "МАВ" Александр Бобров, слова которого приведены в сообщении.
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