Четверо пострадавших в ДТП в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

28.10.19 06:54

© РИА Новости. Варвара Гертье

28 октября. Interfax-Russia.ru - Пассажиры, пострадавшие в крупном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на трассе в Алтайском крае, до сих пор находятся в реанимации, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального Минздрава РФ.

"Четверо тяжело пострадавших в ДТП на 74 км федеральной трассы А-322 в Топчихинском районе санитарной авиацией и наземным транспортом были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пациентов стабильно тяжелое, находятся в реанимации", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что еще двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое - в хирургическом отделении Алейской ЦРБ.

В субботу в Алтайском крае столкнулись два микроавтобуса. В автокатастрофе погибли восемь человек, еще восемь получили травмы.