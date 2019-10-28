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28.10.19 07:26
Фонд защиты дольщиков выделит 660 млн рублей на выплату компенсаций жителям Якутии
"Из Фонда будет выделено 660 миллионов рублей, которые будут направлены на выплату компенсаций гражданам - участникам долевого строительства проблемных домов", - отметил Николаев.
Согласно релизу Фонда, в настоящее время в Якутии в Едином реестре проблемных объектов числятся 15 домов.
"Якутия стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение. Средства, направленные через механизмы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе. Таким образом, благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие два года", - цитируются в сообщении слова главы Якутии.
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