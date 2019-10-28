Фонд защиты дольщиков выделит 660 млн рублей на выплату компенсаций жителям Якутии

28.10.19 07:26

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 октября. Interfax-Russia.ru - Подписано соглашение с Фондом защиты прав дольщиков о софинансировании завершения ряда проблемных домов в Якутии, сообщил в понедельник глава региона Айсен Николаев в своем твиттере.

"Из Фонда будет выделено 660 миллионов рублей, которые будут направлены на выплату компенсаций гражданам - участникам долевого строительства проблемных домов", - отметил Николаев.

Согласно релизу Фонда, в настоящее время в Якутии в Едином реестре проблемных объектов числятся 15 домов.

"Якутия стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение. Средства, направленные через механизмы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе. Таким образом, благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие два года", - цитируются в сообщении слова главы Якутии.