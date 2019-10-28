Десятки новых метеостанций установят в 2020 году на Севморпути

28.10.19 08:38

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28 октября. Interfax-Russia.ru - Росгидромет будет расширять сеть метеостанций, обеспечивающих безопасность плавания по Северному морскому пути, сообщил руководитель ведомства Игорь Шумаков.

"По всему Северному морскому пути от Владивостока до Мурманска появится новая сеть гидрометеорологических станций, которая будет обеспечивать безопасность всех судов", - сказал Шумаков в понедельник журналистам во Владивостоке после собрания, посвященного итогам научной экспедиции "Трансарктика-2019".

По его словам, десятки станций появятся уже в следующем году.

"Они (метеостанции - ИФ) уже начинают появляться, это процесс, который займет несколько лет. Я думаю, что десятки метеостанций будут установлены в ближайшем году, в 2020 году, и далее плотность государственной наблюдательной сети на Северном морском пути будет увеличиваться. Сейчас качество прогнозов по Севморпути соответствует мировым стандартам. Для того, чтобы эти прогнозы улучшать, нужно увеличивать плотность государственной наблюдательной сети", - сказал Шумаков.

Он добавил, что преимущественно будут устанавливаться автоматические метеостанции.

Как сообщалось, старт экспедиции "Трансарктика - 2019" в формате телемоста Мурманск - Владивосток 20 марта дал вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФЮ Юрий Трутнев.

Экспедиция "Трансарктика-2019" проходила в четыре этапа: четыре судна Росгидромета - "Академик Трешников", "Михаил Сомов", "Профессор Молчанов", "Профессор Мультановский" - выполняли научные работы в арктических морях на протяжении более чем пяти месяцев.

Собранные данные помогут комплексно оценить состояние природной среды Арктики в условиях меняющегося климата.

Майским указом президент России Владимир Путин поручил к 2024 году увеличить грузопоток по Севморпути до 80 млн тонн грузов. В настоящее время ведомства ищут способы увеличения загрузки этого маршрута до указанных объемов.