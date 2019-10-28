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28.10.19 09:09
Глава Башкирии Хабиров взял на себя обязанности премьера республики
"На данный момент я подписал указ о структуре исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан и распоряжение о распределении обязанностей в правительстве республики. В соответствии с действующим законодательством и этим указом руководство деятельностью правительства республики и членов правительства возлагается на главу республики", - сказал Хабиров на заседании республиканского правительства в понедельник.
Он добавил, что большая часть министерств и ведомств республики сохранила свою структуру и руководящий состав.
"В структуре исполнительных органов государственной власти 14 министерств, 11 государственных комитетов, 4 управления, 1 агентство и 1 госинспекция", - сказал Хабиров на совещании правительства в понедельник.
Он уточнил, что Госкомитет по предпринимательству и туризму разделен на Госкомитет по предпринимательству и Госкомитет по туризму. Минэкономразвития преобразовано в Минэкономразвития и инвестиционной политики. Министерство промышленности и инвестиционной политики - в Минпромышленности и энергетики. Минобразования преобразовано в министерство образования и науки. Госкомитет по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая республика" - в министерство цифрового развития государственного управления. Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития преобразован в Госкомитет по конкурентной политике.
Вновь образованное правительство должно представить на рассмотрение главы региона и республиканского парламента программу предстоящей деятельности.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, первым заместителем премьер-министра Башкирии назначен сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.
"Его основной задачей будет координация работы правительства по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей, поставленных в указе о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года", - говорится в сообщении.
Назаров с 9 сентября этого года исполняет обязанности вице-премьера республиканского правительства. Предполагалось, что он займет кресло премьер-министра правительства республики.
Как сообщалось, выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Хабиров одержал уверенную победу (82,02% избирателей) на выборах, прошедших в единый день голосования 8 сентября 2019 года. По данным республиканского ЦИК, итоговая явка составила 71,8%.
До выборов главы республики состав башкирского кабмина включал шесть и.о.заместителей премьер-министра. В структуру правительства входило 14 министерств, 9 госкомитетов, 4 управления, а также агентство по печати и средствам массовой информации и государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
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