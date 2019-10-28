Скрипачи из России, Нидерландов и Франции выступят на фестивале в Петербурге

28.10.19 08:53

© РИА Новости. Максим Блинов

28 октября. Interfax-Russia.ru - В Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских Петербурге в понедельник пройдет Международный скрипичный фестиваль "Ауэр. Наследие", сообщают организаторы мероприятия.

Своим названием фестиваль обязан основоположнику петербургской скрипичной школы профессору первой русской консерватории Леопольду Ауэру. Событие объединит молодых музыкантов и знаменитых скрипачей-мэтров - представителей школы разных поколений из Франции, Венгрии, России, Нидерландов.

В рамках фестиваля "Ауэр. Наследие" в этом году проводится уникальная программа Академии юных скрипачей. В северную столицу прибудет скрипачи - виртуозы, мировые знаменитости. В рамках фестиваля мэтры скрипки дадут серию мастер - классов начинающим музыкантам. Возраст участников Академии от 12 до 18 лет.

А гостями фестиваля в этом году станут всемирно известные представители "школы Ауэра": венгерский музыкант Кристоф Барати, кавалер ордена искусств и литературы Франции Давид Грималь, обладатель Гран-при престижнейшего конкурса Violin Masters в Монте-Карло Граф Муржа, профессор Королевской консерватории Антверпена Татьяна Самуил.

Традиционно в рамках фестиваля петербуржцы и гости города услышат игру известных музыкантов, представителей петербургской скрипичной школы Ауэра Михаила Гантварга, Чингиза Османова и других.

Наиболее яркие ученики Академии получат право вместе со своими наставниками выступить в заключительном гала-концерте фестиваля на сцене Зеркального зала дворца Белосельских-Белозерских.