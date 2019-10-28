Аэропорт Краснодара изменил расписание полетов из-за тумана

28.10.19 09:00

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 октября. Interfax-Russia.ru - Отправление пяти авиарейсов задержано в понедельник в аэропорту Краснодара из-за тумана, летевшие в город самолёты перенаправлены на запасной аэродром, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе воздушной гавани.

"В расписании аэропорта Краснодара произошли изменения, связанные с туманом. По данным на 07:40 мск, на вылет задержано пять рейсов: четыре рейса в Москву (авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", Utair) и рейс авиакомпании Air Serbia в Белград. Улучшение метеоусловий ожидается после 10 часов", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что рейс авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул отменен по решению перевозчика.

Еще четыре рейса, следовавшие в Краснодар, находятся на запасном аэродроме в Минеральных Водах - два рейса из Москвы авиакомпании "Аэрофлот" и Utair, один рейс из Худжанда авиакомпании "Уральские Авиалинии" и самолет авиакомпании Azur Air из Антальи.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.