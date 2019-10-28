Япония в 2020 году доставит туристов на Сахалин на 15 чартерных рейсах

28.10.19 09:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 октября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область летом 2020 года примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из Японии, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

Решение о чартерах на Сахалин было озвучено на международной туристической выставке "JATA Tourism Expo 2019" в японской Осаке, которую посетили свыше 130 тыс. гостей и участников из более 100 стран.

"Решение организовать чартерные рейсы на Сахалин было принято Агентством по туризму Японии и Японской ассоциацией туроператоров JATA после успешной реализации пилотного проекта летом текущего года. Также JATA планирует проложить в дальневосточные города еще ряд тестовых маршрутов", - цитирует пресс-служба слова руководителя агентства по туризму Сахалинской области Натальи Пахолковой.

Она добавила, что японская сторона предложила создать в Токио и Саппоро Единый туристический информационный центр России. Учреждение сможет информировать японцев об облегченном алгоритме получения электронной визы в Россию, а также о близости расположения регионов Дальнего Востока и их уникальности.

Руководители отраслевых органов власти регионов ДФО, в свою очередь, пригласили японские компании JATA, JAL, SODIS на презентацию программ по трансграничным маршрутам на Дальневосточную неделю туризма, которая пройдет с 2 по 8 декабря 2019 года в Сахалинской области.

На "JATA Tourism Expo 2019" свой туристический потенциал представили Сахалинская область, Приморский и Камчатский края, а также Республика Бурятия, Мурманская и Новосибирская области.