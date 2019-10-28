Трое пострадавших при разрушении дамб под Красноярском выписаны из больницы

28.10.19 09:06

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 октября. Interfax-Russia.ru - Трое пациентов, госпитализированных после разрушения дамб на золотодобывающем участке в Красноярском крае, выписаны из краевой больницы, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе медучреждения.

"На сегодняшний день в больнице остаются шесть пострадавших, трое сегодня выписаны. Остальные - в неплохом стоянии, но всем еще требуется помощь психологов, а может быть и психиатров, они сильно подавлены, кому-то еще нужно наблюдение врачей из-за характера травм", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в пятницу в Красноярской краевой больнице оставалось 9 человек из числа пострадавших во время ЧП. Также все пострадавшие выписаны из Курагинской и Минусинской районных больниц, либо доставлены санавиацией в Красноярск.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. По информации Минздрава края, 28 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.